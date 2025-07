Meteo, Sottocorona: "Trenta gradi? Non facilmente": come e perché cambiano le temperature

09 luglio 2025 a

Quello che le carte anticipavano ieri mattina si è poi verificato nel pomeriggio, quando un'evidente attività meteorologica ha interessato il Nord. Questo è stato il primo concetto scelto da Paolo Sottocorona per fare una riflessione sull'attendibilità delle previsioni e sulla necessità di diffonderle partendo da elementi certi. Oggi "non ci sono nuvole particolarmente intense sull'Italia", ha detto poi, entrando così nel vivo del suo intervento. Solo sul medio-alto Adriatico sono attese delle piogge. Instabilità, questa, "che domani si attenua", ha precisato.

Meteo, ''Fresco di passaggio, torna l'afa''. Le ultime previsioni

"Piccole variazioni sulla fascia alpina e sul basso Lazio" potrebbero cambiare il quadro meteorologico delle prossime ore, ma "per il resto il tempo rimane stabile". Da segnare è la data di venerdì 11 luglio, "quando ricomincerà l'attività sulle zone alpine occidentali, dove si verificheranno fenomeni anche molto intensi. Al Centro e al Sud il tempo rimarrà stabile", ha proseguito Sottocorona. I venti "ci sono ancora ma moderati e questo spiega perché le temperature siano scese", ha sottolineato l'esperto. Quanto alle temperature massime previste per oggi, "i trenta gradi non si raggiungono facilmente", ha concluso.