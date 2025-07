Napoli Pride, i ProPal contestano il gruppo ebraico Lgbt. Sconcerto della comunità

Giulia Sorrentino 07 luglio 2025 a

Ancora antisemitismo: in occasione del Gay Pride di Napoli del 5 luglio, i rappresentanti dell’associazione Keshet Italia, Gruppo Ebraico Lgbtqai+, sono stati oggetto, nel corso dell’intervento dal palco, di una violenta contestazione verbale da parte di un gruppo di manifestanti che sventolavano bandiere palestinesi. Arriva, infatti, la solidarietà da parte della Comunità Ebraica di Napoli: «Le immagini in circolazione sul web mostrano quanto quel gruppo rumoroso fosse in realtà una sparuta minoranza rispetto alla folla che riempiva piazza Dante, scelta per la manifestazione, e bene ha fatto il rappresentante di Keshet Italia, Raffaele Sabadini, a rimarcare che la sua associazione è formata da ebrei italiani che vogliono la pace, senza lasciarsi intimidire dalle urla, dai cori “Palestina libera” e dagli oggetti lanciati sul palco da parte del gruppuscolo di provocatori».

Quella divisa che marchia la sinistra ProPal

Ma non sono solo i ProPal: come sottolinea la comunità, infatti, «provoca altresì sconcerto l’intervento del rappresentante di Nuovi diritti Cgil Napoli e Campania, tale Mario Zazzaro, che, dopo aver deriso l’associazione Keshet Italia per il suo nome, seguendo la ben nota tecnica di delegittimare qualcuno che si vuole escludere dal contesto sociale, ha messo in discussione il suo diritto ad intervenire, condizionandone la parola alla presa di distanza dal governo di Israele». Ma quindi la Cgil, che è il più grande sindacato italiano, decide di deridere dei cittadini solo perché ebrei? Non hanno tutti i cittadini pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali? Non è possibile continuare a rimanere in silenzio davanti a episodi oramai quotidiani in cui viene negato agli ebrei il diritto di esprimersi, manifestare, parlare.