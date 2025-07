Roma, l'immagine choc dei nazi-ebrei denunciata da Il Tempo spunta in vari quartieri

03 luglio 2025 a

Dopo Trastevere anche Centocelle. L'immagine choc della divisa nazista con la fascia su cui è raffigurata la Stella di David inizia a spuntare in diversi quartieri di Roma e a essere la dimostrazione plastica di un clima d'odio anti-ebraico in crescita. Il caso di piazza Sonnino, dove il pannello con l'uniforme delle SS è apparso ieri in una pensilina dell'Atac, non è rimasto isolato. Il Tempo, in qualche modo, l'aveva predetto, denunciando giorno dopo giorno gli episodi di antisemitismo con cui l'universo ProPal sta associando i responsabili del più grande orrore della storia all'unica democrazia del Medio Oriente. L'immagine è apparsa anche in via Federico Delpino, nel quartiere in cui è partito il cantiere per una nuova moschea, la più grande della Capitale. Sul muro, tra le vetrine di un'attività commerciale e l'altra, campeggia il manifesto di quella nuova sinistra che legittima il fango sugli israeliani e strizza l'occhio ai regimi teocratici.

"Nonostante gli sforzi delle istituzioni, questo episodio rappresenta l’ennesima manifestazione di un antisemitismo sempre più diffuso e inaccettabile, che trova terreno fertile in un clima pubblico avvelenato da parole irresponsabili e narrazioni cariche d’odio. La Comunità Ebraica di Roma ribadisce con fermezza che non tollererà alcuna forma di intimidazione o offesa nei confronti della memoria, dell’identità e della dignità del popolo ebraico. Continueremo a esercitare una vigilanza costante e a denunciare senza esitazioni non solo i gesti antisemiti, ma anche il linguaggio dell’odio che li ispira e li legittima", ha detto ieri a Il Tempo il Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun. Di fronte a "tali derive - ha aggiunto - non possono esserci ambiguità: è dovere di tutte e tutti schierarsi con chiarezza dalla parte dei valori democratici, senza tentennamenti. Il contrasto all’antisemitismo non è una battaglia degli ebrei, ma una responsabilità collettiva". Silenzio delle opposizioni, che come da copione non hanno speso una parola per prendere le distanze da questi atti vergognosi.