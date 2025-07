Meteo, Sottocorona: "Il peggio è passato ma...". Pioggia e caldo, cosa ci aspetta

07 luglio 2025 a

Previsioni meteo di lunedì 7 luglio. Paolo Sottocorona su La7 spiega che "dal punto di vista dei fenomeni, il peggio è passato, anche se ancora qualcosa rimane". A Milano in particolare il maltempo ha avuto effetti devastanti. "Le temperature sono in discesa, in parte lo hanno già fatto ma continueranno ancora", spiega il meteorologo. Su alcune zone del centro ci sono temporali, che si stanno spostando verso est, e non mancano temporali isolati al sud. Martedì 8 luglio le nuvole puntano verso est e il tempo migliora decisamente sulle zone di nord-ovest. Fenomeni sulla Romagna e sulle zone di nord-est, anche con piogge abbondanti. "Al sud arriva qualche pioggia, non intensa".

Mercoledì 9 luglio "scompare tutto" spiega Sottocorona, "resta qualche debole pioggia sulle zone orientali, sull'Adriatico". Le temperature non risalgono subito, ma poi "l'estate si farà risentire". Le temperature minime questa mattina, infatti, sono scese un po' al nord e al centro, restano alte nel mare con zona fino a 28 gradi: valori altissimi che creano instabilità. In generale, la tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore è di un calo al nord ma anche al sud. La situazione, spiega il meteorologo, "si fa interessante".