Meteo, Giuliacci rassicura tutti: c'è la data per la fine dell'ondata di caldo africano

C’è una data per la fine del grande caldo? O almeno per una breve tregua dall’afa asfissiante? Il colonnello Mario Giuliacci in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci fornisce un quadro della situazione: “Tra il 13 e il 15 di luglio probabilmente tornerà l'anticiclone africano. Ma guarda caso tra il 16, il 17 e il 18 luglio sembra che ritornino le fresche correnti atlantiche, quindi una breve pausa, una breve fiammata nordafricana. Ma poi tra il 19 e il 20 sembra che ritorni l'anticiclone africano. Insomma, se fa così, se ha il piacere di giocare a nascondino, lasciamolo giocare. Basta che ci dia il tempo di respirare tra un'ondata e l'altra”.

“Le correnti fresche che seguono la perturbazione responsabile della fase temporalesca del weekend appena trascorso, nella giornata di lunedì 7 luglio si propagheranno anche a gran parte del Centro-Sud, favorendo un diffuso calo termico, con il caldo intenso che resisterà solo all'estremo Sud, e in particolare in Calabria, Puglia e Sicilia. All'orizzonte però si intravede già un'altra fresca perturbazione atlantica che piomberà sull'Italia nella seconda parte di lunedì, portando nuovi temporali al Nord e, soprattutto, un altro carico di aria fresca che entro la fine di martedì 8 luglio scriverà la parola fine sull'ondata di caldo intenso in tutta Italia, anche all'estremo Sud. Insomma, il caldo africano ha oramai le ore contate, da nord a sud, in tutto il nostro Paese”, quanto si legge sul sito dell’esperto meteo.