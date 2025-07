Ronde islamiche per convertire i giovani "fragili". Il caso di Piacenza

Giulia Sorrentino 04 luglio 2025 a

a

a

Ci mancavano le ronde islamiche. Ebbene sì, a Piacenza, città guidata dalla sindaca del Pd Katia Tarasconi, la comunità Islamica vuole scendere in campo in una sorta di operazione sostitutiva delle forze dell’ordine, organizzando presidi territoriali, dimenticando però che le ronde sono vietate per legge, a meno che non si tratti di volontari civici perla sicurezza, che devono essere precedentemente formati con un iter ben preciso, o di controllo del vicinato sempre in accordo con la Prefettura.

Essendoci però già le forze di polizia estremamente presenti sul territorio, con quale motivazione decidono di rivestire proprio loro quel ruolo? Forse lo fanno perché, tra le tante cose non riconosciute dell’Occidente, non si dà valore e centralità alle nostre autorità di sicurezza nazionale? È una sorta di «sharia della sicurezza», una polizia islamica?

Smettiamola di compiacere chi ci tratta da nemici. Fermiamo la nuova Moschea di Roma

Come riporta “Il Piacenza” «la Comunità islamica si appresta a organizzare, assieme alle realtà che già operano sul territorio e a gente, un’attività di presidio nei parchi frequentati dalle famiglie e dai più giovani». E, perché proprio i più giovani? «L’obiettivo è quello di prevenire eventuali azioni violente a danno della collettività e intercettare giovani problematici avvicinandoli stabilendo un primo contatto, mediante la leva religiosa, sportiva odi diverso interesse, per mettere in atto attività educative di inserimento nel tessuto sociale o per ascoltare il loro disagio».

Primo, perché si parla di «leva religiosa»? E che cosa vuol dire? Secondo, è un compito che, oltre alle forze dell’ordine viene svolto, laddove ce ne sia necessità, dall’apparato pubblico, che include assistenti sociali e figure che si occupano della salute mentale.

Terzo, legalmente non è contemplato che ciò avvenga, a maggior ragione se parliamo di una religione che non ha ancora stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi del terzo comma dell'articolo 8, necessario a regolare i rapporti tra le confessioni religiose diverse dalla cattolica, inclusi aspetti come l'organizzazione interna e il riconoscimento di beni e attività. A parlarne è il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia che ricorda come «per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, compresi quelli di religione islamica, ci sono le autorità preposte: la polizia e l'arma dei carabinieri.

Mestre, nelle cassette della posta spuntano gli inviti ad aderire all'Islam

Chiunque agisca privatamente o, peggio, con gruppi organizzati è passibile di denuncia perché si colloca al di fuori della legge. Mi auguro che la regola valida per contrastare le cosiddette vecchie "ronde" nelle metropoli più problematiche sia applicata anche a Piacenza.

La condanna per qualunque tipo di violenza contro cattolici, musulmani, ebrei o induisti è totale e inequivocabile, ma a nessuno è consentito di farsi giustizia da solo. Esiste nei confronti di certi comportamenti illegali una tolleranza urticante, a volte sembra che alcuni reati, se commessi da cittadini stranieri, possano essere consentiti, alimentando l’idea che in Italia ognuno possa comportarsi secondo bisogno e coscienza, minimizzando la straordinaria portata valoriale della nostra carta costituzionale».

Duro anche il commento di Maurizio Gasparri, Presidente dei senatori di FI: «A quando i pasdaran? Li vogliamo ricollocare in Italia? Vogliamo prenderli dall’Iran dove sono in cassa integrazione morale? Siamo davanti a un delirio, sono pretesti per controllare il territorio, vediamo se la sinistra che protestava contro le ronde italiane ora li difenderà, noi sicuramente no».

Altro che nuovi edifici. Ecco la mappa di tutte le moschee illegali a Roma

Anche dalla Lega arrivano parole di dissenso, e a parlarne è la vice Silvia Sardone: «Ormai le comunità islamiche si sentono così supportate dalla sinistra che si vogliono sostituire alle forze dell’ordine nel controllo del territorio. Tra gli obiettivi dichiarati anche intercettare i giovani usando la leva religiosa. Vogliono fare proselitismo con le ronde? Vogliono imporre la sharia sul territorio andando nelle strade? Il Pd cosa dice? Si sottometterà come al solito in cambio della speranza del voto della comunità islamica?».