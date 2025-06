Mestre, nelle cassette della posta spuntano gli inviti ad aderire all'Islam

29 giugno 2025 a

C'è chi fa proselitismo via web e chi per posta. Il secondo caso, non meno allarmante, è quello di Mestre (Venezia), dove nel quartiere Piave ha iniziato a circolare una lettera che ha l'intento di avvicinare gli abitanti della zona all'Islam. "Vorrei condividere con te come una persona può entrare in paradiso": è questo l'esordio della missiva, spuntata in diverse cassette della posta della multietnica zona della terraferma veneziana. Si tratta di sei pagine fotocopiate, in italiano e in inglese, e arrotolate con tante di elastico.

È giallo sui promotori dell’iniziativa, che si inserisce in quadro già preoccupante in cui le frange radicali dell'Islam dichiarano aperta ostilità verso i cristiani e l’Occidente tutto e si infiltrano nelle democrazie. All'oscuro dell'accaduto sembrerebbero essere i centri culturali di ispirazione musulmana. Stupefatti e perplessi, invece, i residenti. Come riporta Il Gazzettino, il sedicente promotore ha scritto in una mail di non essere associato alla moschea della zona e di essere "un musulmano che diffonde il messaggio dell'unico Dio che ci ha creato".

Giovanna Luzzi, del "Coordinamento Cittadini Quartiere Piave", ha riferito che vuole vederci chiaro e quindi "indagare e scoprire chi sta distribuendo questi volantini che, va ricordato, riguardano una religione che non ha siglato accordi con lo Stato italiano". Nella lettera non manca una componente che potrebbe derivare dal fondamentalismo: "Nel giorno del giudizio Allah mi chiederà: 'Vivevi in Italia? Hai consegnato il mio messaggio al popolo italiano?'. In quel momento sarò in grado di rispondere ad Allah: 'Sì, Allah. In secondo luogo, quando incontrerai Allah nel giorno del giudizio non potrai trovare una scusa dicendo 'Allah, ho vissuto in Italia per 90 anni ma non ho mai ricevuto il tuo messaggio'".