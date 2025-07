Meteo, Sottocorona avverte: "Molto caldo". Ma occhio alle "zone temporalesche"

03 luglio 2025 a

L'Italia è nella morsa del caldo ed è giusto che si pensi "a chi lavora nelle strade o nelle campagne". Con questo commento, che sembra un plauso al protocollo sulle emergenze climatiche estreme firmato ieri, Paolo Sottocorona ha iniziato il suo intervento nello studio di Omnibus, dove anche oggi ha diffuso le ultime previsioni meteo. In primo luogo, l'instabilità sarà "relegata soprattutto nelle zone alpine e prealpine". Le "zone temporalesche", però, scateneranno qualche pioggia anche nelle Marche, in Abruzzo, in Molise e nel Lazio.

Niente tregua dal caldo per l'Italia: bollino rosso domani in 18 città, quali sono

Domani "la situazione è simile", ha proseguito il meteorologo, spiegando che i temporali saranno isolati "ma sempre presenti". Anche verso la pianura. A finire nel mirino degli acquazzoni saranno l'Emilia, la Romagna, l'Appennino e le zone interne del Centro. Nessun cambio di passo per la giornata di sabato, quando si continuerà "su questo binario" e cioè con "piogge pomeridiane". Per quanto riguarda le temperature minime, ha assicurato Sottocorona, "esse sono sempre relativamente elevate per le massime alte". Anche il mare "è molto caldo, la temperatura ha superato i 25-26 gradi e sono tanti", ha chiosato.