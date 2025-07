Caldo, niente tregua per l'Italia: bollino rosso domani in 18 città e venerdì in 20

02 luglio 2025 a

Continua il caldo torrido che da giorni opprime l’Italia. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal Ministero della Salute, l’allerta di livello 3, la più elevata, riguarderà 18 città domani (come oggi) e addirittura 20 venerdì. "Bollino rosso", dunque, domani 3 luglio per Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. A queste 18 città dopodomani, venerdì 4, si aggiungeranno Pescara e Venezia.

È poi emerso che le perdite economiche dovute a eventi estremi legati al clima e al meteo sono ammontate a poco più di 45 miliardi di euro nel 2023 per 38 Paesi europei, tra cui l’Ue e altri Paesi membri e cooperanti dell’Agenzia europea dell’ambiente (Aea). Sono i dati del briefing "Perdite economiche e vittime dovute a eventi estremi legati al clima e al meteo" pubblicato oggi. Secondo l’Aea, le perdite economiche totali dovute a eventi meteorologici e climatici hanno superato i 790 miliardi di dollari tra i 38 Paesi membri e i Paesi collaboratori dell’Aea (32 membri più i sei Paesi dei Balcani occidentali) tra il 1980 e il 2023. Le perdite dovute a eventi climatici sono state le più elevate (dal 2001) in Germania, Italia, Francia e Spagna. La Slovenia registra le perdite pro capite più elevate. Alluvioni, tempeste, vento e grandine sono state le principali cause di danno rispetto ad altri pericoli come incendi boschivi o siccità. Meno di un terzo delle perdite non umane era coperto da assicurazione. La maggior parte dei Paesi ha inoltre segnalato che oltre il 50% delle perdite non era assicurato, ampliando il divario tra perdite economiche e perdite assicurate. In molti casi, questa percentuale ha superato il 90%. La maggior parte dei decessi tra il 1980 e il 2023 è stata causata da ondate di calore, ondate di freddo, siccità e incendi boschivi. La maggior parte dei decessi è causata dal caldo nell’Europa occidentale, meridionale e settentrionale.