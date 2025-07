Meteo Giuliacci, "caldo insopportabile": dove saliranno ancora le temperature

02 luglio 2025 a

a

a

Il caldo non molla la presa e, anzi, rilancia. Nello stesso tempo, però, bisogna fare attenzione ai temporali, che potrebbero scoppiare da un momento all'altro e far saltare in aria i piani. Parola del team del colonnello Mario Giuliacci, che su meteogiulicci.it ha diffuso le ultime previsioni meteo. L'anticiclone africano "sta portando l’Italia verso temperature bollenti", hanno premesso gli esperti, parlando di valori termici "più alti delle medie del periodo" e di "una delle estati più calde". Non mancheranno, però, fenomeni violenti. Specialmente sui rilievi.

“Qualcosa cambia”. Sottocorona e la fine del caldo? Dove arrivano le piogge intense

"Le temperature toccheranno i valori massimi nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 luglio. Sul Centro ed il Sud si registreranno massime di 39-40°C, mentre sulla Pianura Padana avremo un picco di 36-38°C. L’umidità sarà un fattore che renderà il caldo ancora più insopportabile", hanno anticipato i meteorologi. Temporali, invece, potrebbero colpire la Pianura Padana "in maniera irregolare e imprevedibile". Attesi anche raffiche di vento e nubifragi.