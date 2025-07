Meteo, “qualcosa cambia”. Sottocorona e la fine del caldo? Dove arrivano le piogge intense

02 luglio 2025 a

L’Italia sarà ancora sotto scacco del grande caldo degli scorsi giorni? A fare un quadro del meteo e del tempo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fornisce il punto della situazione nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “La situazione di questa mattina vede qualche nuvola sull'Italia, in parte al nord, ma in qualche caso anche sulle zone del centro. È come un piccolo segno che qualcosa comincia a cambiare”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, mercoledì 2 luglio, evidenzia fenomeni molto intensi ancora al nord, ma tutto sommato sono un po' meno di ieri. C'è la zona nord-est che è quasi del tutto immune, poi le zone delle Alpi centrali, la parte occidentale. Sull'Emilia è una zona molto vasta di precipitazioni molto abbondanti. È vero che si prende in parte l'Appennino, però siamo anche in pianura, quindi non è solo dovuto alla presenza delle montagne. Questi fenomeni da instabilità localizzati, ma molto intensi, prendono anche le zone del centro, le zone interne sicuramente del centro, fino all'altezza di Lazio e Abruzzo. Poi la giornata di domani, giovedì 3 luglio, dove c'è un'attenuazione forse di questi fenomeni sul settore occidentale, almeno sulle zone di pianura, perché poi sulle zone alpine ancora ci sono. Poi c'è in pieno l'Alta Lombardia, il Trentino, parte del Veneto, ancora una volta l'Emilia verso anche la Romagna, con fenomeni intensi, quindi non solo oggi ma anche domani. E poi si intensificano anche i fenomeni sull'Appennino centrale, sicuramente nel pomeriggio bisogna attenderseli, però sicuramente ci sono, molti sulle zone interne della Corsica, poco sulle altre zone del sud. Nella giornata di venerdì 4 luglio abbiamo le zone di nord-ovest che hanno sempre qualche fenomeno, però è come se fossero un po' in discesa, mentre la parte di nord-est è tutta sotto fenomeni molto intensi, la parte centrale e orientale. Ancora una volta le zone dell'Emilia, parte della Romagna, i fenomeni abbastanza frequenti sull'Appennino centrale e questa volta si affaccia qualcosa in Sardegna, in Sicilia, in Calabria, in Basilicata, molto isolati, quasi proprio sporadici, però il quadro è questo”.

Infine Sottocorona si concentra sulle temperature: “I valori possono toccare e superare i 36 gradi, su parte dell'Emilia-Romagna, poi alcune zone del centro, al sud, al nord ovviamente no. Si parla dell'Europa nella morsa del caldo, del grande caldo, l'Europa centro-meridionale, ieri Londra ha toccato i 30-32 gradi che per quella zona è elevata, la massima di Edimburgo è stata intorno ai 15 gradi, 15 non 25, 15 gradi, così come Oslo, come Helsinki, la parte settentrionale ha temperature fortemente al di sotto della media, mentre il resto dell'Europa ha temperature fortemente al di sopra della media, questo è proprio il segno dell’irregolarità. La tendenza delle temperature massime nelle prossime 24 ore è di qualche diminuzione al nord, qualche leggero aumento, ma nell'insieme non cambiano molto. Al di là dell'arco alpino, dove i fenomeni sono più frequenti, c'è un calo di almeno 4 gradi”.