Villa Pamphili, si indagherà sul film di Kaufmann: possibile truffa ai danni dello Stato

30 giugno 2025 a

a

a

Un nuovo filone d'inchiesta verrà aperto e affiancato a quello principale che riguarda l'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte il 7 giugno scorso a Villa Pamphili, a Roma. Al centro delle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm Antonio Verdi, ci sarebbe una possibile truffa ai danni dello Stato legata al film "Stelle della Notte", mai arrivato nelle sale ma al quale era stato concesso un finanziamento pubblico, sotto forma di 'tax credit'. Il presunto autore del progetto sarebbe proprio Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, attualmente detenuto in Grecia con l'accusa di duplice omicidio aggravato. L'uomo, ritenuto responsabile dell'uccisione di Anastasia e della piccola Andromeda, sarebbe stato anche ideatore e promotore del film oggetto delle indagini.

La piccola Andromeda "era come un fantasma". La testimonianza su Villa Pamphili

Lo scorso venerdì, su delega della Procura di Roma, la polizia ha acquisito documentazione dagli uffici della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (Mic), sulla concessione della tax credit al progetto cinematografico. I riflettori degli inquirenti si sono accesi anche sulla società di produzione Coevolutions, formalmente legata al film. Con sede legale nel quartiere Parioli, la società e il suo amministratore, Marco Perotti, al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati. Tuttavia, la Procura sta vagliando le richieste di accesso ai fondi pubblici presentate dalla società, nel tentativo di ricostruire i flussi economici e bancari che potrebbero coinvolgere Kaufmann. L'ipotesi investigativa è che il progetto del film potrebbe essere stato un pretesto per accedere illecitamente a finanziamenti statali, approfittando dei meccanismi del tax credit previsti per il settore audiovisivo.