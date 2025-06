Villa Pamphili, svolta dalla Grecia: via libera dalla Corte d'appello di Larissa all'estradizione di Kaufmann

27 giugno 2025 a

La Corte d'Appello di Larissa, in Grecia, ha dato il via libera all'estradizione e alla consegna alla magistratura italiana, di Francis Kauffman, l'uomo di 46 anni di nazionalità americana, accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. I corpi delle due vittime erano stati rinvenuti lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili, a Roma. Kauffman era stato arrestato pochi giorni dopo in un ostello a Skiathos. L'estradizione potrebbe avvenire entro pochi giorni. Kauffman sarà interrogato non appena giungerà in Italia. L'accusa è di omicidio volontario aggravato.

Kaufmann interrogato dai pm in Grecia: "Sono innocente", poi il silenzio

Inoltre la Procura della Repubblica di Roma ha delegato la polizia per acquisire questa mattina, secondo quanto apprende LaPresse, la documentazione negli uffici della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (Mic), in merito alla delibera di concessione di un presunto finanziamento (sotto forma di tax credit-ndr), al film, mai distribuito, 'Stelle della Notte'. Il progetto sarebbe stato ideato da Kaufmann, noto anche con l'identità fittizia di Rexal Ford. Le indagini si concentrano ora sui legami tra il presunto regista e la società di produzione cinematografica Coevolutions, con sede legale in via Bertoloni 26, nel quartiere Parioli. La società in questione non risulta iscritta sul registro degli indagati, come anche il suo amministratore, Marco Perotti. Gli inquirenti stanno esaminando le richieste di accesso ai fondi statali avanzate dalla società, per ricostruire eventuali movimenti economici e bancari legati al sospettato. L'ipotesi è che il progetto cinematografico sia stato utilizzato per ottenere finanziamenti pubblici in modo fraudolento. Gli atti acquisiti saranno ora al vaglio della Procura capitolina.