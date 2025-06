Villa Pamphili, la madre di Anastasia: Kaufmann "non le permetteva di comunicare"

26 giugno 2025 a

Francis Kaufmann (alias Rexal Ford), il 46enne arrestato a Skiathos con l’accusa di omicidio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha comunque detto di non essere stato lui a uccidere Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda, mamma e figlia trovate morte a Villa Pamphili il 7 giugno scorso. Nel corso dell’interrogatorio dei magistrati di Roma e in videocollegamento dal tribunale di Larissa, il 46enne ha chiesto di parlare col suo avvocato e con il consolato americano per ottenere l’estradizione negli Usa. Chi l'ha visto, il programma di Rai 2 condotto da Federica Sciarelli, ha intanto approfondito il caso e la storia delle vittime. A partire dalle dichiarazioni rilasciate dalla madre di Anastasia. che proprio rispondendo all'appello della trasmissione ha reso possibile, dopo giorni di ricerche, il riconoscimento della figlia. "Rexal Ford ha isolato mia figlia, costringendola a vivere insieme alla bambina come fantasmi", ha scandito.

La piccola Andromeda "era come un fantasma". La testimonianza su Villa Pamphili

Kaufmann, secondo la donna, avrebbe costretto la figlia a vivere tra gli emarginati e a tagliare qualsiasi contatto. "Voleva che se ne andasse dalla Russia per stare con lui. Mia figlia ha lasciato il lavoro e ha interrotto bruscamente i rapporti con amiche, famiglia e altre persone che conosceva. Lui non le permetteva di comunicare con nessuno", ha scandito la madre della vittima. Anastasia aveva studiato, si era laureata e lavorava nel settore dell'edilizia per un'azienda di Mosca. "Ci sentivamo tutti i giorni, quando avevamo un momento libero ci telefonavamo", ha assicurato la madre. Poi la vacanza a Malta e l'incontro con "Rexal Ford", che ha imposto un cambio di rotta alla donna uccisa. "Ci ha raccontato solo che aveva conosciuto un americano, è tornata in Siberia e poi di nuovo a Malta, per stare con lui. Ho scoperto tramite un messaggio di essere nonna, mi ha detto di aver partorito in casa con un'ostetrica pagata 200 euro", ha aggiunto la madre ai microfoni di Chi l'ha visto, affermando di non aver mai saputo però che vivessero per strada.