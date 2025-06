Meteo, Sottocorona: "Dove si va oltre i 35 gradi". Ma qualcosa sta cambiando

27 giugno 2025 a

Niente nuvole e caldo sull'Italia. Ma qualcosa cambia. Paolo Sottocorona presenta su La7 le sue previsioni meteo di venerdì 27 giugno e dei giorni seguenti, e non mancano le sorprese. Oggi le uniche velature del cielo si presentano sulle zone alpine, "perché al centro e al sud succede ben poco per non dire nulla", spiega il meteorologo.

E il fine settimana? Santo 28 giugno si replica: "Totale assenza di nuvole al centro e al sud, qualche nuvola e debolissime precipitazioni sulle zone alpine", afferma Sottocorona. Il weekend prosegue domenica 29 giugno con "qualche fenomeno da instabilità in alto Piemonte, alta Lombardia ma anche sulla parte occidentale. Ma sono cose che durano veramente poco nel corso del pomeriggio, sul resto del paese è sempre sereno", spiega il meteorologo.

La cosa che interessa di più gli italiani in questo frangente è il caldo. Quanto durerà e a che livelli? Sottocorona mostra la mappa termica e le zone più calde sono quelle interne della Sicilia, della Puglia e anche della Sardegna. Ci sono anche delle "macchie" rosa, a indicare temperature che superano "i 35, 36, forse anche 37 gradi". Parliamo di alcune zone del Lazio. Va ricordato che "sulle coste ci sono 3-4 gradi meno rispetto alle zone interne", spiega l'esperto. E la tendenza? Nelle prossime 24 ore sono previste "diminuzioni leggere sulle zone del centro e della Puglia, dove i valori appunto erano e sono molto alti. Qualcosa cambia". E qualche "piccolo aumento soprattutto sulle zone di nord ovest", conclude Sottocorona.