Meteo, la sentenza di Giuliacci: "Quando finirà davvero il caldo". Non ovunque...

26 giugno 2025 a

a

a

Temperature roventi per un inizio di estate all'insegna del caldo intenso, ma cosa ci aspetta nel passaggio tra giugno e luglio? Quanto durerà l'ondata di caldo? Lo spiega nelle sue previsioni meteo il colonnello Mario Giuliacci che dà le date degli "stop" dalla canicola che però non si verificheranno ovunque. Un'ondata di caldo "appena iniziata" ma "dove sarà più intensa? Dove e quando finirà?", osserva l'esperto in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Ebbene, l'ondata "sarà più intensa con temperature superiori a 35 gradi su Piemonte, Lombardia, Emilia, Romagna, Basso Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e al sud e tranne le coste del Basso Tirreno", spiega il meteorologo.

Sottocorona: dove "bussa una coda di nuvole". Occhio alle temperature

A spezzare il caldo arriveranno "tre perturbazioni temporalesche nei prossimi dieci giorni" ma interromperanno l'alta pressione solo in alcuni territori. "Sabato 28 e lunedì 30 le temperature caleranno sulle regioni adriatiche fino a portarsi ovunque sotto i 33 gradi, tranne in Puglia dove potrà resistere qualche valore di 34 gradi", osserva Giuliacci. Martedì 1 luglio "le temperature scenderanno sotto 32 gradi" a nord-ovest, mentre saliranno di nuovo sulla Puglia e al sud. Giovedì 3 luglio temperature inferiori a 32 gradi su tutto il nord tranne sull'Emilia mentre al sud, in Puglia in particolare, al centro - Toscana, Umbria, Lazio - sulle Isole maggiori saremo oltre i 35 gradi. Tra sabato 5 e domenica 6 luglio i valori caleranno al centro ma al sud la canicola continuerà a mordere almeno fino al 10 luglio.