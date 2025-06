Garlasco, nuovo supertestimone: "Ha trovato lui martelli e attizzatoio". Colpo di scena a Ore 14 sera

27 giugno 2025 a

Ennesimo colpo di scena e nuove rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. La novità riguarda le ricerche dell'arma del delitto dopo 18 anni e arriva da Ore 14 sera, la trasmissione condotta da Milo Infante su Rai2 giovedì 26 giugno. Ebbene, martello, attizzatoio, mazzetta e piccozza che si pensava rinvenuti nella roggia di Tromello, a pochi passi da una casa di famiglia delle gemelle Cappa, sarebbero invece stati trovati e consegnati ai carabinieri da un nuovo supertestimone. Si tratta di un muratore egiziano che avrebbe recuperato i reperti prima che il canale, anni fa, venisse dragato. Versione confermata da più persone.

Un dettaglio non da poco. Martello, attizzatoio, mazzetta e piccozza - oggetti che al momento sono solo ritenuti compatibili con l'omicidio della 26enne e su cui non sarebbero ancora state effettuate analisi - dunque non sarebbero stati rinvenuti nel canale a maggio, quando gli investigatori dragarono la roggia con la tecnica dello svuotamento. Ma, in base a quanto risulta a Ore 14 sera, gli attrezzi consegnati ai carabinieri dal muratore egiziano non furono ritrovati nel letto della roggia.