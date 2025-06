Garlasco, Fruttolo mangiato da Chiara ed Estathè bevuto da Alberto

Rita Cavallaro 26 giugno 2025 a

Il "Fruttolo" lo ha mangiato Chiara Poggi. L’"Estathè" lo ha bevuto Alberto Stasi, all’epoca il suo fidanzato e l’unico condannato per l’omicidio di Garlasco. Sono i risultati genetici dell’incidente probatorio sulla spazzatura mai repertata di casa Poggi. Uno dei profili genetici trovati sul "Fruttolo" è completo e appartiene alla vittima, mentre altre tracce del suo dna sono state trovate anche sul piattino di plastica e perfino sulla busta dell’immondizia. Accertato che a bere il tè freddo sia stato il fidanzato. L’ipotesi, dunque, è che si tratti di avanzi consumati tra la sera prima del delitto e la colazione.

Resta da capire se Chiara possa aver chiacchierato con qualcuno in cucina prima di essere uccisa, visto le sedie spostate e il posacenere. I risultati genetici confermano che gli inquirenti non stanno lavorando per incastrare Andrea Sempio, come paventato dal suo legale Massimo Lovati, ma per dare ogni dettaglio rimasto senza risposta nella vecchia inchiesta e arrivare alla verità. Gli inquirenti restano convinti che ad uccidere siano state più persone. Nulla è invece emerso dal capello con il bulbo, che risulta atrofizzato e inutilizzabile.