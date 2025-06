Garlasco, Cavallaro: "Tutto contaminato? Cosa la fanno a fare l'inchiesta?"

Luca De Lellis 26 giugno 2025 a

Emergono novità e verità mai accertate prima dalle nuove indagini del caso Garlasco. Gli esami del DNA fatti su alcuni reperti mai analizzati in precedenza, come l'ormai famoso "Fruttolo" rinvenuto nella busta della spazzatura, non hanno incastrato Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara Poggi - la ragazza uccisa il 13 agosto 2007 nella propria abitazione - indagato per concorso in omicidio nella nuova inchiesta aperta dalla Procura di Pavia. Per la giustizia l'autore del delitto è Alberto Stasi, oggi 41enne, allora fidanzato della vittima che sta scontando la sua pena a 16 anni di reclusione nel carcere di Bollate (in provincia di Milano). Ma l'arma del delitto è ancora una gigantesca incognita. Se ne è parlato durante la puntata di Zona Bianca, trasmissione in onda su Rete 4, dove la cronista de Il Tempo Rita Cavallaro non le ha mandate a dire quando ha sentito la prospettiva disfattista della Professoressa di Diritto penale e processuale Donatella Curtotti.

"Siamo talmente lontani da quel 13 agosto 2007 che ogni ritrovamento, ogni traccia, ogni immondizia possibile è naturalmente contaminata", ha dichiarato la prorettrice dell'Università di Foggia. A quel punto è intervenuta in collegamento con lo studio condotto da Giuseppe Brindisi la giornalista Rita Cavallaro, che ha commentato in modo sarcastico le parole della docente: "Ma allora a questo punto che cosa la fa a fare l'inchiesta la Procura, visto che nulla vale niente ed è tutto contaminato. Che li buttiamo a fare i soldi?". Curtotti incassa di buon grado e si rende disponibile alla spiegazione del significato del suo discorso: "Ovvio che ora siamo in fase di indagini e si cerca. Dovessero gli inquirenti rinvenire dei reperti, poi questi dovranno avere un peso probatorio". Cavallaro chiude la discussione con una battuta sul ritardo nell'analisi di alcuni oggetti mai esaminati prima d'ora: "Il punto è che forse dovevano essere dragate le rocce 18 anni fa".