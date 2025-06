Meteo, Sottocorona: "Caldo superiore alla media". Ma c'è un'eccezione...

21 giugno 2025 a

Paolo Sottocorona ha deciso di sovvertire l'ordine ed è partito dalle temperature. "I valori sono superiori alla media, ma non di tantissimo. Giovedì è previsto un leggero aumento", ha spiegato subito per rispondere alle numerose richieste di chiarimento sul caldo e sulla sua durata. Poi il meteorologo è passato al tempo. "C'è ancora qualche residua situazione di instabilità, di fenomeni isolati in Calabria, sull'Appennino centrale, in Liguria, in Toscana e soprattutto in Lombardia", ha anticipato indicando le aree elencate sulla mappa.

Giugno col tempo ballerino. L'analisi di Sottocorona: “Cambia tutto in 24 ore”

Nella giornata di domani, "soltanto le zone interne del centro" saranno colpite da "fenomeni anche abbastanza forti". Lunedì, poi, "si ricomincia con l'instabilità sulle zone alpine ma non di molto". I venti, ha proseguito Sottocorona, "ci sono ma sono moderati". Le temperature massime, invece, sono sotto controllo e si attende solo "qualche leggero aumento", ha concluso il meteorologo.