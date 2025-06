Meteo Giuliacci, weekend soleggiato ma attenzione ai temporali: dove si rischia

20 giugno 2025 a

Nel weekend il tempo non cambia: ci aspettano tanto sole e qualche temporale. Ad anticiparlo è il team di meteogiuliacci.it , che sul sito ha pubblicato le ultime previsioni. In continuità con quanto registrato nel corso della settimana, anche sabato e domenica sarà necessario fare i conti con l'instabilità. Il fine settimana sarà, in ogni caso, "buono" e il tempo risulterà "soleggiato". Dove "si farà sentire il brontolio dei temporali", poi, "i momenti di sole non mancheranno e tenderanno a risultare prevalenti".

Stando alle proiezioni, sabato 21 giugno "l'instabilità tornerà ad aumentare al Nordovest, dove tra pomeriggio e sera si formeranno numerosi temporali". Ma non solo. Nel mirino ci finiranno anche la Liguria, la Lombardia, il Piemonte e la Valle D'Aosta, dove la giornata sarà nuvolosa, "con numerosi improvvisi acquazzoni". Andrà meglio nel resto d'Italia, "con sole e pochi, isolati temporali pomeridiani". Domenica 22 giugno, poi, il tempo sarà "in prevalenza bello in gran parte d'Italia", scrivono.