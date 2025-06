Meteo, Sottocorona avverte: "Maltempo forte". Occhio al cambio di passo

14 giugno 2025 a

Il maltempo interrompe una fase di stabilità, ma non ovunque. Le previsioni meteo di Paolo Sottocorona per La7 indicano sabato 14 giugno fenomeni "abbastanza isolati ma molto intensi" al nord-Ovest e alta Lombardia. Qualche debole pioggia sull'Appennino settentrionale, mentre il Nord-Est rimane "abbastanza libero, come il Centro e il Sud".

Domenica 15 giugno "questa instabilità diventa maltempo, e si sposta verso est e lascia schiarite sulle zone di nord-ovest", osserva Sottocorona. La perturbazione interessa il Trentino-Alto Adige, il Veneto, un po' meno il Friuli-Venezia-Giulia, l'Emilia-Romagna. Lunedì 16 giugno un cambio deciso del tempo. "Tutta la parte del nord, la parte centro-orientale dal Veneto all'Emilia-Romagna" presenta "fenomeni molto intensi e molto estesi, quindi è maltempo forte, non è qualche isolato temporale", annuncia il meteorologo. Schierite sulle zone di nord-ovest e qualche fenomeno che scende lungo l'appennino centro-meridionale "dove i fenomeni possono essere molto intensi, ma isolati". Insomma, "è un cambio di passo" afferma l'esperto. Per quanto riguarda le temperature la tendenza nelle prossime 24 ore vede un ulteriore aumento soprattutto sulle zone del centro, ancora un po' in Sardegna, poco al nord e quasi nulla sulle zone del sud.