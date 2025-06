Meteo, Sottorocona spiazza tutti: "L'estate fa un passo indietro". Quando torna la pioggia

15 giugno 2025 a

L'ondata di caldo, che ha travolto nelle ultime settimane l'Italia, ha lasciato credere che l'estate fosse arrivata e che nessun passo indietro fosse in programma. Ma Paolo Sottocorona, in diretta su La7, ha annunciato il contrario: "Il maltempo, l'instabilità, ben presente anche al di là delle Alpi, si affaccia anche al di qua. E non tanto sulle zone di Nord-Ovest, dove c'è qualche schiarita, ma sulle parti di Nord-Est", ha detto. Un maltempo, quello che attendono l'Emilia-Romagna, il Veneto e il Trentino, che "tende a scendere verso il Sud", ha precisato.

Una situazione, quella anticipata questa mattina dal meteorologo, che "evolve in maniera preoccupante". Domani, lunedì 16 giugno, "precipitazioni molto estese e molto intense" colpiranno il Veneto e l'Emilia-Romagna. Il colore rosso della mappa è allarmante: "Siamo oltre i cento millimetri teorici e spesso sono di più nelle 24 ore, quindi è maltempo, è maltempo piuttosto esteso", ha fatto sapere Sottocorona. Aree toccate dall'instabilità saranno anche quelle della Lombardia e del Triveneto.

Non solo. Sottocorona ha proseguito, avvisando che "fenomeni intensi, ma soltanto isolati" interesseranno "zone dell'Appennino centro-meridionale". Martedì, poi, "migliora al Nord e resta questa instabilità al Centro e al Sud, soprattutto sul versante tirrenico", ha chiarito. "Una rottura dell'estate? Forse esagerato. Ma un passo indietro sicuramente". Per quanto riguarda le temperature minime, poi, i valori sono "molto elevati in Sardegna" e in generale "abbastanza alti", ha concluso.