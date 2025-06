Israele, l'ultima della sinistra vip: "Bandiera via da Milano-Cortina 2026"

Sullo stesso argomento: La guerra delle narrazioni contrapposte sui social. I numeri

La replica del vicepremier Matteo Salvini: "La bandiera di Israele ci sarà"

Salvatore Martelli 14 giugno 2025 a

a

a

No alla bandiera di Israele alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. È questa l’ultima idea che ribolle nella sinistra italiana. Esponenti della società civile, mondo accademico e parte dell’intellighenzia legata all'ambiente progressista, hanno infatti firmato una petizione che chiede ufficialmente al presidente del Coni Giovanni Malagò e al sindaco di Milano Beppe Sale, di intervenire di fronte al “genocidio che sta accadendo sotto i nostri occhi” – il riferimento è a Gaza.

Scenario che riguarda anche noi: altro che sfilate, diamoci una mossa

Gesti concreti contro Tel Aviv, tradotto: eliminare la bandiera dai prossimi Giochi olimpici invernali poiché “compare ogni giorno sugli schermi televisivi di tutto il mondo mentre sventola sui carri armati, sui veicoli militari, sulle macerie fumanti per le bombe e i missili che senza sosta vengono lanciati”. Secondo i firmati la bandiera non è compatibile “con una manifestazione che, al contrario, è nata per essere un inno alla pace per i popoli di tutto il pianeta”.

Vittorio Agnoletto, Tomaso Montanari, Fiorella Mannoia, Moni Ovadia, Paola Caridi: sono solo alcuni dei nomi dei firmatari della petizione. Richiesta che come precedente prende il caso dell’esclusione decisa dal CIO della bandiera russa in ogni sua forma durante le gare olimpiche, subito dopo l’invasione di Mosca dell’Ucraina.

L'Iran "poteva avere 10 bombe atomiche in sei mesi". L'audizione di Tajani

Petizione che sta facendo molto discutere e a cui ha riposto il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini con tono perentorio: “Non solo ci sarà la bandiera di Israele, come giusto che sia, ma spero che quelle di Milano Cortina 2026 siano le Olimpiadi dell’agognato ritorno alla Pace, con atleti israeliani e palestinesi, russi e ucraini, che possano finalmente gareggiare con le loro bandiere”.