L'Iran "poteva avere 10 bombe atomiche in sei mesi". Tajani sull'attacco di Israele

L'operazione militare israeliana contro l'Iran "appare destinata a durare diversi giorni, se non settimane". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in audizione alle commissioni Affari esteri di Camera e Senato sugli sviluppi della crisi tra Israele e Iran. Il titolare della Farnesina ha reso noti i motivi addotti da Tel Aviv per l'attacco a obiettivi militari e siti nucleari. "Secondo l'intelligence israeliana, in meno di sei mesi l'Iran avrebbe potuto disporre di 10 bombe atomiche, e di oltre 2000 missili per poterle lanciare, verso Israele e non solo. Un quadro assolutamente allarmante, confermato in maniera inequivocabile dal recente rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha dichiarato l'Iran in violazione dei suoi obblighi sul tema dell'arricchimento dell'uranio", ha detto il vicepresidente.

"Di fronte alla minaccia nucleare non ci può essere ambiguità, l'Iran non può avere l'arma atomica", ha chiarito Tajani nell'audizione delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.

Tajani ha assicurato che "il governo italiano è in prima linea per favorire la de-escalation. Ora più che mai è fondamentale non recidere il filo del dialogo. Il Governo sostiene pienamente i negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo sul programma nucleare iraniano, come testimoniato dalle due tornate negoziali che abbiamo ospitato a Roma. L'obiettivo prioritario continua ad essere una soluzione diplomatica della crisi".

"Attualmente si trovano circa 50.000 italiani in tutta la regione mediorientale. La presenza più significativa è in Israele, con circa 20.000 connazionali, mentre sono circa 500 quelli residenti in Iran. Al momento non ci sono state segnalate situazioni critiche", ha spiegato Tajani, "a questi si aggiungono i nostri militari presenti nell'area, dall'Iraq al Libano, dal Golfo al Sinai, che seguiamo insieme al ministero della Difesa. Le nostre ambasciate sono in contatto con tutti i connazionali che hanno chiesto informazioni per rientrare in Italia. Stanno tutti bene e stanno ricevendo - uno ad uno - ogni possibile assistenza, tenendo conto dell'interruzione del traffico areo nella regione".