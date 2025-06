Meteo, "il cambiamento c'è": Sottocorona avverte. Dove torna l'instabilità

12 giugno 2025 a

Il tempo "rimane sostanzialmente stabile". Con questa affermazione Paolo Sottocorona ha aperto oggi il suo spazio su La7, quello dedicato alle previsioni meteo. "Oggi non cambia molto, per non dire che non cambia nulla, perché sulle zone alpine e prealpine c'è qualche debolissima precipitazione, quindi qualche incertezza nel pomeriggio", ha detto, indicando sulla mappa presente in studio solamente delle "piccole zone isolatissime qui e là".

Sottocorona: "Dove salgono le temperature". Le previsioni sul caldo

Domani "un cambiamento c'è", ha precisato presto. Al Nord, "e non solo sulle zone alpine e prealpine, ma su tutto il Nord-Ovest", si registrano "fenomeni isolati ma intensi da instabilità". Il resto del quadro resta stabile. Aree, quelle identificate, che nella giornata di sabato vengono segnante dal colore rosso: "Sono molto intense, non così isolate", ha fatto capire il meteorologo. Per quanto riguarda le temperature minime, esse sono "un po' sopra media" e si attendono "leggeri aumenti".