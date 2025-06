MeteoGiuliacci: "Blocco Omega su tutta Italia". Quanto durano gli effetti

11 giugno 2025 a

L’anticiclone africano è pronto a rafforzarsi ulteriormente, raggiungendo il suo apice nel weekend. Come descritto dagli esperti di meteogiuliacci.it al centro della scena meteorologica europea si forma il cosiddetto “blocco Omega”: una configurazione che blocca il transito delle perturbazioni, favorendo stabilità atmosferica e temperature in netto rialzo.

"Weekend di fuoco poi la svolta". MeteoGiuliacci: cosa si avvicina

L’alta pressione si estenderà su gran parte del continente, portando caldo anomalo in Francia, Germania, Repubblica Ceca, Austria e Polonia, dove sono attesi picchi di 30-33°C. Le grandi città come Parigi, Berlino, Monaco, Praga e Vienna saranno tra le più colpite. In Italia si prevedono temperature da record: fino a 40°C in Sardegna e tra 33 e 36°C nel resto del Paese. L’ondata di calore potrebbe attenuarsi solo dalla prossima settimana con l’arrivo di deboli correnti più fresche.