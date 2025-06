Meteo, Sottocorona: "Dove salgono le temperature". Le previsioni sul caldo

11 giugno 2025 a

L'estate meteorologica è partita in quarta, con cieli sostanzialmente sgomberi e temperature sostenute. Nelle previsioni meteo di mercoledì 11 giugno Paolo Sottocorona, su La7, spiega che sull'Italia come nei giorni scorsi si registra solo "qualche nuvola di scarsa consistenza". Ci sarà a breve un cambiamento del tempo sull'Italia? "Sostanzialmente no", osserva l'esperto.

Oggi sono possibili solo "debolissime ed eventuali precipitazioni sulle zone alpine", e qualche nuvola in più al nord e al centro. Al sud possibili temporali molto isolati. Giovedì 12 giugno qualche precipitazione a nord a ridosso dei rilievi, mentre venerdì 13 giugno "qualcosa cambia, non tanto al sud e al centro ma al nord si presenta instabilità" con possibili precipitazioni "nel pomeriggio".

E il caldo che viene percepito in tante regioni? Le temperature minime di questa mattina sono "ferme più o meno sui valori dei giorni scorsi o con leggerissimi aumenti", spiega Sottocorona, mentre la tendenza nelle prossime 24 ore riporta "qualche aumento più significativo direi sul medio-versante tirrenico, stabili sul resto del Paese".