MeteoGiuliacci: "Weekend di fuoco poi la svolta". Cosa si avvicina

10 giugno 2025 a

a

a

Il prossimo weekend (14-15 giugno 2025) sarà tra i più caldi dell’estate, con l’anticiclone africano al massimo della sua potenza. Sole e caldo diffusi in tutta Italia, con maggiore disagio per l’aumento dell’umidità. Secondo gli esperti del sito meteogiuliacci.it sabato sarà stabile e soleggiato ovunque, con possibili temporali pomeridiani sulle Alpi.

Sottocorona sbotta: "Notizie vergognose". La verità sul caldo

Domenica ancora caldo e sole ma nel pomeriggio arriveranno nuvole e temporali sulle Alpi, che potranno estendersi alla Pianura Padana orientale in serata, per via di un vortice ciclonico in arrivo dal Nord Europa. Da martedì 17 a giovedì 19 giugno, rischio di fenomeni estremi soprattutto su Nord-Est e Centro-Sud con possibili nubifragi, grandinate e accumuli oltre 100-150 mm in poche ore.