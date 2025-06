Meteo, non è ancora il caldo vero. Giuliacci: "Arriva l'ondata", i giorni clou

07 giugno 2025 a

Il caldo morde questo inizio di estate, cosa dobbiamo aspettarci per il prosieguo di giugno? A fornire le previsioni meteo di domenica 8 giugno e dei giorni a venire è il colonnello Mario Giuliacci che chiarisce: "Attualmente non è in atto alcuna ondata di caldo perché per ondata di caldo si intende una temperatura superiore a 33 gradi e per più di tre giorni consecutivi" e in più regioni. "Per il momento solo Foggia ha superato queste linee, nessun'altra città", dice l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Insomma, non sarà un'ondata ma fa comunque caldo.

Ma quando arriverà la "vera" ondata di caldo? La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 10 giugno, quando il caldo vero si farà sentire prima al nord poi al sud e proseguirà fino al 16 di giugno. "Il picco massimo verrà raggiunto il 15 di giugno quando verranno raggiunte 33-37 gradi su moltissime località dell'Italia", spiega Giuliacci secondo cui le regioni meno roventi saranno quelle di nord ovest e quelle più calde le zone interne del centro, la Puglia e le isole maggiori.