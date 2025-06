Meteo, che tempo ci aspetta? Sottocorona: "Non è una novità"

07 giugno 2025 a

a

a

"Non è una cosa nuova". Paolo Sottocorona è partito oggi dalla notizia meno piacevole, anticipando che sulle zone alpine e prealpine ci saranno precipitazioni "in prevalenza deboli" ma che dureranno "tutta la giornata". Tuttavia, "in pianura al Nord, al Centro e al Sud" si può stare tranquilli: il cielo sarà "sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata". Domani, domenica 8 giugno, si va verso un miglioramento: si indeboliranno anche le precipitazioni sul settore di Nord-Ovest.

"Potremo non parlarne". Sottocorona non ha dubbi: che succede nel weekend

"Qualche fenomeno di una certa consistenza ma molto isolato" si registrerà nella parte Centro-Orientale. Nella giornata di lunedì 9 giugno, poi, bisognerà tenere d'occhio l'area dell'Abruzzo, dove l'instabilità "inizierà ad avere un pochino di consistenza in più" e dove aumenterà la possibilità di "qualche pioggia". Per quanto riguarda le temperature minime, ha concluso il meteorologo, "sono piuttosto elevate al Sud, dove potrebbero salire".