Giallo a Milano, si lancia dal balcone della casa in fiamme e muore: "Porta chiusa dall'esterno"

È in corso il sopralluogo della polizia scientifica in viale Abruzzi 64, in zona Loreto a Milano, dove nella notte una donna è morta gettandosi dalla finestra per sfuggire alle fiamme che avvolgevano il suo appartamento al quarto piano. La vittima, brasiliana di 48 anni, si chiamava Sueli Leal Barbosa. Madre di un bambino di dieci anni, che la notte scorsa non era in casa, conviveva da qualche anno con il nuovo compagno, un connazionale di 45 anni.

All'arrivo delle volanti della polizia l'uomo si trovava in un bar della zona e la porta dell'appartamento in cui viveva con la 48enne era chiuso a chiave dall'esterno. Il 45enne si trova ancora in questura, dove lo stanno sentendo da questa mattina gli agenti della squadra mobile di Milano.

Dirimenti per comprendere se il rogo abbia avuto un'origine dolosa saranno i rilievi dei vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendio della direzione regionale Lombardia, che nel pomeriggio entreranno nell'appartamento alla ricerca della fonte di innesco delle fiamme e di tracce di eventuali sostanze che ne abbiamo accelerato la propagazione.