Monte Mario, Roma Natura: "Stesse cause del rogo 2024. Mancata manutenzione"

Martina Zanchi 05 giugno 2025

La collina di Monte Mario brucia ancora e secondo il direttore dell'ente gestore Roma Natura, Emiliano Manari, proprio come a luglio 2024 la causa sono le baraccopoli che puntualmente si riformano nella boscaglia, nonostante gli sgomberi e le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici già spesi per le bonifiche.

Direttore, che cosa è successo? L'incendio è scoppiato da una baraccopoli?

"Guardi, le cause sono sempre le stesse. In quel punto a settembre scorso è stato sgomberato un piccolo accampamento ma la mancata pulizia e l'assenza di manutenzione di questi mesi hanno riprodotto le stesse criticità che hanno causato l'incendio di luglio 2024".

Cosa è stato fatto finora per evitare il ripetersi di simili eventi?

"Sono stati fatti dei tavoli interistituzionali, non dico che concretamente non ci siano stati effetti ma, di fatto, siamo ancora alle prese con un incendio sulla collina di Monte Mario".

In quell'area sono già state eseguite bonifiche e sgomberi?

"Il punto interessato dal rogo è in via Trionfale, tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Trionfale stessa, di fronte alla chiesa e al lato del ristorante abbandonato. Direi che il fronte del fuoco finisce all'ingresso di Villa Miani. Quel punto è stato oggetto di segnalazione dei guardiaparco e di una bonifica effettuata a settembre 2024".

Come ente gestore della riserva, Roma Natura ha inviato segnalazioni al Comune?

"Noi, come ente gestore, nel corso del tempo abbiamo inviato segnalazioni a Roma Captiale e Demanio cercando di sensibilizzare sulla necessità di manutenzioni finalizzate a prevenire gli incendi. Questo anche cercando di rappresentare sempre le esigenze del territorio. Ad oggi, purtroppo, talune attività potrebbero essere in corso o ancora in preparazione, ma di fatto siamo di nuovo davanti a un incendio".

E' stata Roma Natura a segnalare il rogo di stamattina?

"Mi sento di dire che stavolta si è evitato il peggio perché l'ente Roma Natura ha immediatamente fatto una segnalazione alla Sala operativa della protezione civile regionale, con la richiesta di intervento immediato, anche con elicottero. Vi invito anzi a diffondere il numero 803555, in modo che tutti i cittadini possano contattare la Sala operativa attiva h24"