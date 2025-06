Post contro Meloni, l'insegnante sospeso: "Sto male, ho perso tre chili"

03 giugno 2025 a

a

a

Sospensione a titolo cautelare, in attesa delle decisioni disciplinari, per Stefano Addeo, il docente di tedesco di un istituto superiore di Cicciano, nel Napoletano, che in un post social aveva rivolto minacce alla figlia della premier Giorgia Meloni. La scelta dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania è motivata dalla volontà di garantire la serenità della comunità scolastica e sarà valida fino alla definizione del procedimento aperto nei confronti dell'uomo come previsto dalla legge.

Video su questo argomento Cerno: chi è il mandante della violenza e il perché della finta piazza pro Gaza | VIDEO

Il professore ha espresso amarezza per la decisione delle autorità scolastiche campane. "Sono costernato. Non mi aspettavo tutto questo. Pensavo che le mie scuse bastassero, che si potesse abbassare il tono. Invece mi hanno travolto. Non dormo, non mangio, ho perso tre chili"; ha commentato con Addeo con il Roma, quotidiano di Napoli. "Sto troppo male",a aferma l'insegnante che ieri è stato ricoverato in codice rosso in ospedale a Nola dopo aver ingerito farmaci in quello che è stato trattato come un tentativo di suicidio. L'uomo, che non è in pericolo di vita, aveva avvertito la dirigente scolastica dell'istituto a Cicciano dove insegna, che ha chiamato i carabinieri, subito corsi a casa sua. Con una lettera pubblicata dallo stesso giornale napoletano Addeo aveva chiesto scusa al presidente del Consiglio chiedendo un incontro.