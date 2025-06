Addeo, il prof del post contro la figlia di Meloni "ha ingerito pillole e alcol". Ricoverato

02 giugno 2025 a

Stefano Addeo, il professore di tedesco di un liceo dell'hinterland napoletano che ha pubblicato un post contro la figlia di Giorgia Meloni, è ricoverato in ospedale a Nola in gravi condizioni. Stando alle prime ricostruzioni, il docente avrebbe prima avvertito la dirigente scolastica dell’istituto dove insegna e poi ingerito pillole e alcol fino a sentirsi male. Ad avvertire i carabinieri sarebbe stata proprio la dirigente del liceo in cui il docente lavora. Al momento l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. È quanto si apprende da una notizia dell'ultima ora diffusa dall'Ansa.

Addeo si era detto pentito dell'augurio indegno che aveva fatto alla figlia della premier, alla quale aveva auspicato di fare la stessa fine di Martina Carbonaro, la ragazza uccisa a sassate ad Afragola. "Nessuna giustificazione per le mie parole, frase inaccettabile – aveva dichiarato il docente rivolgendosi a Meloni – Le chiedo, se possibile, di potermi incontrare per poterglielo dire guardandola negli occhi". "Mi assumo ogni responsabilità anche se confesso che mai nelle mie intenzioni vi era l'idea di augurare la morte a una bambina. È stata una frase infelice”, aveva aggiunto il 65enne.