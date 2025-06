Cerno: chi è il mandante della violenza e il perché della finta piazza pro Gaza

02 giugno 2025

Stefano Addeo, il professore dell'hinterland napoletano autore del post choc contro la figlia di Giorgia Meloni, "ha dimostrato che esiste un mandante": la piazza è diventata violenta "per volontà politica di una sinistra che a parole difende la democrazia e che la strumentalizza portandola all'esasperazione in quell'idea di rivolta sociale di Landini", ha commentato il direttore Tommaso Cerno. Il 7 giugno, alla vigilia di quel referendum che costa all'Italia 140 milioni di euro, le opposizioni "hanno organizzato una manifestazione che, all'apparenza, è stata pensata per difendere i palestinesi di Gaza". Peccato, però, che quella stessa piazza verrà utilizzata "per creare un clima da afflusso alle urne".