MeteoGiuliacci: "Su tutta la Penisola". Quando arriva l'estate rovente

L’estate è ufficialmente partita e l’Italia si prepara a una svolta meteo significativa. Come descritto dagli esperti del sito meteogiuliacci.it fino a giovedì 5 giugno il Paese sarà diviso: al Nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, persiste il rischio di temporali, localmente intensi, in particolare mercoledì 4. Al Centro-Sud, invece, l’anticiclone africano porta sole e temperature in aumento.

Prima ondata di caldo africano. Giuliacci dà le date: "Preparatevi al peggio"

Da venerdì 6 giugno, l’alta pressione si estenderà su tutta la penisola, determinando condizioni stabili e un’impennata termica. Nel weekend del 7-8 giugno è atteso il picco dell’ondata di caldo, con temperature ben oltre la media stagionale: punte di 38-40°C previste in Sardegna, Sicilia e Puglia, oltre i 35°C anche su centro e Pianura Padana. L’anticiclone africano sarà il protagonista della scena meteo, segnando l’inizio di un’estate rovente.