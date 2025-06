Meteo, ondata di caldo africano. Giuliacci dà le date: "Preparatevi al peggio"

03 giugno 2025 a

Fa già caldo ma "preparatevi al peggio". Il colonnello Mario Giuliacci presenta le previsioni meteo per i prossimi giorni e fa chiarezza sull'inizio dell'estate meteorologica che vede già temperature di tutto rispetto ma non è finita qui. "In questa settimana le massime raggiungeranno valori di 35-37 gradi anche se su poche aree del sud e Sardegna - spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci - Ma poi l'anticiclone africano scatenerà l'inferno su tutta l'Italia". Insomma, Giuliacci non ci gira intorno.

Ma quando arriva il caldo vero? "Al momento non vi è una vera ondata di caldo, perché le massime sono quasi ovunque sotto 33 gradi. Ma si sa, i primi valori, intorno a 30 gradi, trovano il nostro sistema di termoregolazione impreparato, per cui il caldo ci sembra eccessivo. Ma una vera ondata di caldo con massime sopra 33 gradi è imminente" spiega Giuliacci. Un po' di date. "Martedì 3 giugno avremo massime intorno a 35 gradi sul Foggiano e interno della Sardegna, sotto i 32 gradi sul resto dell'Italia - spiega Giuliacci - Giovedì 5 giugno già arriviamo a 37 gradi sul Foggiano e interno Sardegna, 32-35 gradi sulla Calabria e interno della Sicilia. Ma da sabato 7 giugno" si fa davvero sul serio con l'ondata di caldo che farà registrate i 38 gradi sempre sul Foggiano, 37 su Calabria e isole maggiori, 33-35 sul resto del sud, mentre 28-32 gradi sul resto dell'Italia.

Finita qui? Neanche per sogno. "Tra l'11 e il 15 giugno l'anticiclone africano scatenerà l'inferno con una vampata di caldo che interesserà tutta l'Italia, 35-37 gradi al sud, isole maggiori Toscana, Umbria e Lazio e anche Emilia Romagna, 33-35 gradi sul resto dell'Italia.Anzi è probabile che nel Foggiano possano essere sfiorati anche i 40 gradi, quindi preparatevi", è l'avviso di Giuliacci.