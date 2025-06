MeteoGiuliacci: "Come sarà giugno". Cosa arriva dall'Africa

01 giugno 2025 a

Giugno inizia con un’ondata di caldo portata dall’anticiclone africano, con temperature fino a 31°C in molte città e clima afoso. Gli esperti del sito meteogiuliacci.it il 2 giugno sarà soleggiato su gran parte d’Italia ma nel pomeriggio sono attesi temporali su Alpi e pianure di Nord-Ovest e Nord-Est, causati da correnti instabili.

"Caldo estivo e temporali": Giuliacci spiazza tutti. Ecco dove servirà l'ombrello

Il mese sarà segnato da un’alternanza tra caldo intenso e violenti temporali, con temperature superiori alla media (+5/6°C), soprattutto in Pianura Padana e lungo il Tirreno. Dal 3 giugno è previsto un ulteriore aumento del caldo, con punte di 36-37°C in Sardegna per l'arrivo di masse d'aria calde provenienti da Marocco e Algeria.