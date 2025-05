Meteo, "catapultati in piena estate": weekend da favola. Dove il caldo sarà forte

30 maggio 2025 a

a

a

Il caldo è finalmente arrivato e il weekend è pronto ad abbracciarlo. Questo fine settimana, stando a quanto scrive il team di esperti su ilmeteo.it , sarà "da piena estate" e caratterizzato, quindi, da "caldo in progressivo aumento". Non mancherà, però, qualche temporale. "Il panorama meteo-climatico si sta orientando verso un contesto decisamente stabile e via via più caldo. Dal cuore dell’Atlantico una vasta circolazione ciclonica si sta avvicinando alla Penisola Iberica per poi spingersi addirittura verso il Marocco. Sarà proprio da quelle zone che si innescherà una decisa risalita d’aria molto calda verso il bacino del Mediterraneo", hanno spiegato gli esperti.

Giuliacci smonta tutte le fake news sul ponte del 2 giugno: che tempo farà davvero

La giornata di domani, 31 maggio, "ci catapulterà in piena estate", hanno anticipato gli esperti. L'alta pressione, infatti, "dominerà la scena, garantendo cieli sereni o al massimo velati". Qualche isolata e breve precipitazione, però, "potrebbe interessare le Alpi di confine", ma niente di più. Occhio, invece, alle temperature: "Saliranno ben oltre i 30 gradi specialmente sulle regioni del Centro-Nord". Trend, questo, che si confermerà anche domenica 1 giugno. Il muovo mese, ha aggiunto il team, "si aprirà sotto l’influenza di un campo di alta pressione ormai ben strutturato, che garantirà ancora condizioni di tempo stabile e temperature decisamente elevate".