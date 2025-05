Meteo, “alta pressione e caldo”. Come inizia giugno, Sottocorona: temperature abbastanza elevate

30 maggio 2025 a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, spiega nel suo appuntamento quotidiano sul meteo la situazione del tempo in Italia. Ed ecco il primo punto generale: “La situazione di questa mattina vede molte nuvole a est dell’Italia, sono ormai passate, perché è il movimento normale, quando arrivano sulla Grecia per noi sono il passato. Il presente vede una coda, la parte terminale di una perturbazione che tocca almeno il medio versante adriatico, ma non sono nuvole intense, piogge non ce ne sono e poi qualche velatura che interessa il nord. Siamo in una zona in cui la pressione sta salendo. Alta pressione significa anche più caldo, ma sicuramente fenomeni, piogge insomma poco o nulla”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La giornata di oggi, venerdì 30 maggio, di che di precipitazioni no assolutamente, quindi tempo stabile. Domani, sabato 31 maggio, si presenta solo direi sulle zone alpine, forse marginalmente quelle prealpine, il consueto, perché è tipico ciclo delle zone di montagna, anche in situazione stabile di alta pressione, nel pomeriggio si forma qualche nuvola, anche qualche pioggia isolata, dopodiché in serata finisce tutto. Questo è il ritmo delle zone alpine, al centro e al sud, ma anche sulle pianure, al nord sereno poco nuvoloso. Situazione che si ripete, si replica nella giornata di domenica 1 giugno, in cui ancora sulle zone alpine, localmente prealpine, la possibilità di qualche fenomeno. Al di là del confine i fenomeni ci sono, quindi di là passano le perturbazioni, sulla parte interna delle Alpi si risentono solo come instabilità del pomeriggio, sempre sereno poco nuvoloso al centro e al sud”.

Sottocorona si concentra poi sulle temperature: “Temperature massime abbastanza elevate, perché in questa situazione di alta pressione c’è tempo stabile, quindi più sole. Quindi pianura padana, il versante tirrenico, la Sardegna, con valori che sono in salita. Dal punto di vista meteorologico, il primo giugno, cioè domenica, comincia l'estate, quindi non è che subito ci debbano essere chissà quali temperature, ma in questo contesto, in questa parte dell'anno, se il tempo è stabile, le temperature sono alte, si possono superare i 30 gradi? Sì, si possono superare i 30 gradi, ma non è che li fa per tutta la giornata o per 6 ore, la massima è il picco, non è tutta la giornata. La tendenza delle temperature è ovviamente in aumento”.