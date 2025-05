Meteo, Giuliacci smonta tutte le fake news sul ponte del 2 giugno: che tempo farà davvero

29 maggio 2025 a

a

a

Che tempo è previsto per il ponte del 2 giugno e l’ultimo weekend di maggio? A parlarne e a fare la sua previsione è il colonnello Mario Giuliacci, che smonta diverse fake news sul meteo nel suo canale YouTube : “Non è vero che ci sono tanti temporali in giro, che ci saranno temperature oltre 35-36 gradi, non è vero. Per quanto riguarda i fenomeni, infatti, pochissime località vedranno temporali, intanto venerdì 30 maggio sarà bello, sabato 31 maggio qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, domenica 1 giugno qualche temporale qua e là sulle Alpi, sulla Lombardia sempre pomeriggio. Lunedì 2 giugno qualche temporale locale sulle Alpi vicino a zone pedomontane, come si vede quasi tutta l'Italia con bel tempo”.

Giuliacci: "Ondata di caldo fino a 35°". Le previsioni di giugno

Poi Giuliacci si concentra sulle temperature: “Magari siete preoccupati per le temperature, ma anche qui vi hanno rifilato un bidone, stanno tutti parlando di 35-36 gradi, ma dove? Solo su qualche zona interna della Sardegna potremo raggiungere i 32-33 gradi e forse anche sul Foggiano i 32-33 gradi. Sul resto dell'Italia le temperature saranno più che sopportabili, i 30 gradi potremmo raggiungerli solo a Milano, Bologna, Ferrara, Firenze, Grosseto, Roma e Foggia, tra le grandi città. Sul resto dell'Italia le temperature saranno tra 25-30 gradi. Per cui andate, andate e sfruttate questo ponte che è – la chiosa dell’esperto meteo - il ponte migliore dal punto di vista meteorologico degli ultimi due mesi”.