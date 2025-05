Meteo, Sottocorona sorprende: "Scompare tutto". Poi torna l'instabilità

29 maggio 2025 a

Le nuvole che ieri si sono affacciate sul Centro e sul Sud Italia verranno spazzate via nel giro di poche ore. Parola di Paolo Sottocorona, che su La7 ha diffuso le ultime previsioni meteo. Per quel che riguarda la giornata di oggi, al Nord e sul versante tirrenico si registrano "zero piogge". Non si può dire lo stesso del versante adriatico: pioggia moderata è attesa in Puglia, Basilicata, Calabria e parte della Campania. L'esperto ha però annunciato un cambiamento: domani, venerdì 30 maggio, "scompare tutto".

"Da nord a sud, nuvole nemmeno a cercarle", ha esclamato Sottocorona, spiegando poi che il cielo sarà in prevalenza "poco nuvoloso". Nuovo cambio di passo nella giornata di sabato, quando "si ripresenta qualche instabilità pomeridiana sulle zone alpine e prealpine". Cielo "sereno e poco nuvoloso" al Sud. Quanto alle temperature minime, il meteorologo ha detto che "si sono alzate un poco" e che i valori sono "di tutto rispetto" per la stagione.