Meteo, Giuliacci: "Caldo fino a 35 gradi". Le previsioni di giugno e tutte le date

Sta per arrivare il caldo: ma quando? A fornire previsioni meteo e tendenze per la fine di maggio e la prima parte di giugno è il colonnello Mario Giuliacci: "Ci saranno due ondate di caldo, ma state tranquilli, la prima sarà modestissima - spiega in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci - la seconda un po' più intensa". Le date. Partiamo da giovedì 29 maggio: quando avremo ancora rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria.

La prima ondata di caldo sarà propiziata dall'anticiclone africano che però "manderà aria calda pescata dall'Atlantico, quindi meno rovente". Arriverà "tra il 31 di maggio e il 2 di giugno al centro-nord e tra l'1 e il 5 di giugno anche al sud", spiega Giuliacci. Che temperature avremo? "Al massimo potremmo raggiungere i 32 gradi al centro-nord, i 33-34 gradi punte locali al sud. Poi ci sarà una fase di rinfrescamento", annuncia l'esperto meteo, "arrivano correnti atlantiche tra il 4 e il 5 al centro-nord e il 6 anche al sud. In questa fase tra il 4 e il 6 di giugno ci saranno rovesci e temporali". Ma poi la seconda ondata di caldo che arriverà tra il 9 e il 10 di giugno al centro-nord e l'11 anche al sud. "Questa sarà più intensa, al centro-sud raggiungeremo punte anche di 35 gradi", spiega Giuliacci.