Garlasco, il testimone: Sempio "visto più volte" al santuario della Madonna della Bozzola

Piste alternative a quella che ha portato alla condanna a 16 anni di carcere di Alberto Stasi, vengono oggi prese in considerazione dagli inquirenti pavesi, che hanno riaperto il caso di Garlasco e che ora indagano su Andrea Sempio. Tra queste anche quella che collega l'omicidio di Chiara Poggi a uno scandalo di presunti abusi sessuali scoppiato all'interno del santuario della Madonna della Bozzola. Chiara, secondo una teoria avanzata da Massimo Lovati, legale del nuovo indagato, potrebbe aver scoperto un segreto su quanto accaduto nel luogo di culto che le è costato la vita. Da questa ricostruzione è ripartito Mattino 5, il programma di informazione e di attualità Mediaset. "Ricordo di aver visto Chiara di sfuggita e Sempio più volte al santuario", ha detto un testimone ai microfoni della trasmissione.

L'uomo, che si è mostrato alle telecamere, ha raccontato che nel 2007, l'anno dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio si recava in maniera frequente al santuario della Madonna della Bozzola. Ha detto di averlo visto "al bar, al santuario, con la compagnia", ma di non aver mai "curiosato" su quello che il nuovo indagato faceva lì. "Si poteva pregare. Io penso che uno viene qua, ascolta le funzioni, le celebrazioni, la preghiera", ha ipotizzato poi. Sempio, nel luogo di culto, è stato visto solo nel periodo della tragedia e non negli anni successivi. Testimonianza, questa, che è stata poi analizzata dall'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. "Il vostro inviato ci ha regalato una testimonianza che io chiederò che venga acquisita, perché qui c'è un indagato che nega categoricamente di essere andato in quel santuario e un testimone che ci mette la faccia. Uno dei due mente", ha detto il legale.