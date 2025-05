Chiara Poggi, il movente nella chiavetta Usb? Cosa c'era: materiale inquietante

28 maggio 2025 a

Chiara Poggi, circa due mesi prima di essere uccisa, il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco, aveva fatto delle inquietanti ricerche su Internet e le aveva salvate sulla sua chiavetta Usb. Il settimanale Oggi in edicola da domani ne fornisce dettagli che, riletti anche alla luce delle nuove indagini, potrebbero aiutare a individuare il movente del delitto. Forse legato a qualcosa che la 26enne, laureata in Economia e dipendente in un'azienda milanese, aveva scoperto, un segreto indicibile.

Chiara, per il cui delitto è stato condannato l’allora fidanzato Alberto Stasi mentre siindaga per omicidio in concorso su Andrea Sempio, amico del fratello, di solito navigava su siti di giornali femminili e le interessavano argomenti vari. Ma venerdì 8 giugno 2007 aveva messo in salvo alcuni articoli dal tono diverso dagli altri. "Abusati 550", "pedofili 1, 2, 3", "anoressia 1, 2, 3, 4, 5": con questi nomi li aveva catalogati. A parlare erano vittime di adulti che li avevano abusati, di fidanzati o fidanzate che li avevano trascinati in qualcosa che neanche loro volevano. Oppure vittime di se stessi, di ferite troppo grandi che in qualche modo li spingevano a diventare carnefici, o a scegliere vie di autodistruzione. C'erano esperti che cercavano di entrare nelle loro teste. E alcuni temi erano ricorrenti in tutti i pezzi, come ad esempio una sessualità che esprimeva più sofferenza che gioia.

C'erano anche due articoli sulle vittime d'omicidio, spiega il settimanale, pezzi in cui si parlava di grandi casi irrisolti con tanti dettagli sul Dna, sul modo in cui vengono conservati i reperti dei casi di omicidio perché non si rovinino e si possano fare nuove analisi, e su come sia possibile analizzare l'arma del delitto anche dopo tanto tempo. Racconta la giornalista di Oggi Paola Manciagli: "Uno l'avevo scritto io. Quando scoprii che Chiara l'aveva messo da parte, cercai di capirne il motivo. Il papà mi assicurò che non era affatto appassionata di delitti e cronaca nera: "Glielo posso garantire", disse".