Cospito, pugno duro della procura dopo le violenze degli anarchici: "Fu guerriglia urbana"

Una "guerriglia urbana" messa in atto con "tattiche" e "strumenti funzionali" a creare il caos. Sono le parole con cui la Procura di Milano ha chiesto di condannare a pene dai 6 mesi ai 6 anni di reclusione 11 anarchici milanesi e non a processo per i disordini scoppiata nella manifestazione in solidarietà di Alfredo Cospito dell'11 febbraio 2023 a Milano. "Non una manifestazione come tutte le altre ma organizzata al fine di fare guerriglia urbana", hanno detto nella requisitoria i pubblici ministeri Leonardo Lesti e Francesca Crupi ripetendo più volte l'espressione "guerriglia" davanti a giudici della decima sezione penale (collegio Bertoja-Taricco-Cantù Rajnoldi) e descrivendo le fasi più concitate, durate alcune minuti, delle colluttazioni fra manifestanti e agenti della Questura in servizio in Piazza XXIV Maggio e viale Sabotino. Le accuse sono a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, danneggiamento e travisamento.

Gli esponenti della "galassia anarchica" avrebbero indossato "abbigliamento sintomatico di un atteggiamento aggressivo", hanno detto i pm ricordando gli "imbrattamenti di banche e negozi", il "danneggiamento di 2 auto Enjoy", il lancio di "bombe carta e petardi" e "l'accensione di fumogeni per permettere il travisamento di altri soggetti" come tattica di guerriglia". Parole che "tradiscono la realtà" rispondono a distanza gli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini, legali di alcuni degli 11 antagonisti. I difensori contestano l'utilizzo del terminologia bellica, usata per 4 volte nel corso della requisitoria, per disordini durati "alcuni minuti". Un ragionamento che svilupperanno nel corso delle arringhe difensive il prossimo 10 giugno prima della probabile sentenza. La pena più elevata a 6 anni è stata chiesta per un 30enne di Sesto San Giovanni gravato da recidiva infraquinquiennale e con precedenti per resistenza. Per gli altri richieste inferiori: quattro richieste di condanna 3 anni, due a 3 anni e 2 mesi, una 3 anni e 6 mesi e 4 anni. Da 6 mesi a 1 anno con multe dai mille a duemila euro le richieste più lievi per due ragazze a cui non era contestata la resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

Nel corso delle indagini della Digos, 6 persone sono state sottoposte a misura cautelare con ordinanza del gip Guido Salvini. Nel processo è sparita la contestazione di getto pericoloso di cose per il lancio di alcuni gavettoni che il Tribunale del Riesame aveva ritenuto non sussistente per disporre gli obblighi e i divieti di dimora. La Procura ha chiesto di non concedere per nessuno le attenuanti generiche per la scarsa collaborazione nel processo. "Nessuno chiede abiure - hanno detto i pm - ma non è stato offerto nessun contributo processuale" dagli imputati che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip negli interrogatori di garanzia e non hanno reso esame né dichiarazioni spontanee in aula. "Gli anarchici? Li abbiamo visti crescere". Sono alcune delle testimonianze rese da agenti della Digos di Milano durante il dibattimento. Una delle imputate è stata "riconosciuta dallo sguardo", hanno riferito gli agenti del reparto specifico che segue la "galassia anarchica". Molti erano già noti sin "da ragazzi" e sono "stati riconosciuti con facilità", hanno aggiunto i sostituti spiegando di non aver voluto "sparare nel mucchio" o "criminalizzare un corteo" su un "tema caldo che aveva creato dibattito anche a livello giuridico". "Meritava manifestazioni di piazza - hanno detto - ma in un quadro di legalità".