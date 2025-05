Garlasco, "uccido te e Sempio". Minacce di morte all'avvocata Taccia

29 maggio 2025 a

L’avvocata Angela Taccia ha denunciato ai carabinieri di Abbiategrasso delle minacce di morte molto esplicite ricevute per la sua difesa di Andrea Sempio nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Garlasco in cui perse la vita Chiara Poggia. In particolare, a quanto svela l’AGI, nelle ultime ore è arrivato alla sua mail un messaggio di una persona che afferma di voler ammazzare lei e l’indagato accusato di omicidio nell’indagine della Procura di Pavia. Nella mail, questa persona dice di considerare Sempio il colpevole del delitto. Dallo stesso mittente, Taccia ha ricevuto due mail alle quali è stata allegata una fotografia con un fucile a pompa assieme ad altri arnesi come pinze e martelli. Un’immagine esplicita ad accompagnare la minaccia di uccidere lei e Sempio.

Da quanto apprende l'Adnkronos, non si tratta della prima minaccia, ma in questo caso le parole aggressive contengono anche indirizzi privati dell'avvocata.