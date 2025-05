Custode picchiato e sequestrato, rapina violenta nella villa di Bernardini De Pace

Francesco Fredella 27 maggio 2025 a

a

a

Picchiato e sequestrato il custode della villa dell'avvocata Annamaria Bernardini De Pace, giudice di Forum, tra le più importanti donne nel panorama forense. Si tratta di una brutta storia, raccontata dall'Ansa. Secondo una prima ricostruzione, tre uomini - incappucciati e armati - hanno fatto irruzione nella villa di La Spezia dell'avvocato matrimonialista (che era fuori durante la rapina). Il bottino - secondo la ricostruzione - si aggirerebbe a poche migliaia di euro. La rapina, come riporta l'Ansa, sarebbe avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 maggio.

Il sospetto di Bernardini De Pace: "I dazi? Manovra dei super ricchi", ecco perché

I malviventi, tra l'altro, hanno provocato danni stimati in 100 mila euro. Sono in corso le indagini per risalire all'identità degli uomini. Il custode, che lavora per la villa da molti anni, è stato prima picchiato e poi legato e tenuto sotto sequestro dai rapinatori che volevano farsi dare il codice della cassaforte. All'interno, però, hanno trovato solo poche migliaia di euro e per questo - come riporta l'Ansa - hanno infierito sull'arredamento spaccando e distruggendo tutto quello che potevano prima di andarsene. Il custode è stato trasferito all'ospedale della Spezia per le cure necessarie.