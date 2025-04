Bernardini De Pace, il sospetto sui dazi: "Manovra dei super ricchi", ecco perché

05 aprile 2025 a

I dazi di Donald Trump hanno scatenato il panico sui mercati e i governi corrono ai ripari. Se ne parla nel corso della puntata di sabato 5 aprile di 4 di sera, su Rete 4, in cui Annamaria Bernardini De Pace si dice "molto spaventata perché non capisco" cosa sta succedendo, ha detto l'avvocato matrimonialista ed esperta di diritto di famiglia.

In particolare, afferma, "mi ha fatto impressione leggere quello che hanno detto oggi sia Trump sia Vance". Il vicepresidente Usa "ha detto: le borse giù? Pensavo peggio. E Trump invece dice: questo è un grande momento per arricchirsi". Cosa se ne evince? "Abbiamo parlato di inflazione, abbiamo parlato di recessione. Lui dice esattamente il contrario - continua l'avvocato - Non è che forse c'è dietro un'operazione di tutti questi ricchi, che sono i veri potenti in America, e che adesso fanno crollare le azioni per comprarne tante" e poi rivenderle "quando tutto è calmo?", è il sospetto di Bernardini De Pace. Insomma, una manovra speculativa di dimensioni globali. "Penso che ci sia dietro qualcosa che già si è organizzato di fare. È possibile?", si chiede il legale.